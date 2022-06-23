İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVDE ZORLA TUTULAN KADINI ÖZEL HAREKAT POLİSİ KURTARDI

Olay, Fulya Mahallesi Pehlivan Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bir binanın bodrum katındaki dairede 2 gündür zorla tutulduğu iddia edilen Suriye uyruklu D.E.İ. adlı kadın, pencereden gördüğü bir kişiye seslenerek yardım istedi. Yardım istediği kişiye, iki kişi tarafından zorla evde tutulduğunu söyleyen kadın, polise haber vermesini istedi.

İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını çalan polis, içeriden sesler gelmesine rağmen kapı açılmayınca Özel Harekat Polisine haber verildi. Kadını zorla evde alıkoyan Suriye uyruklu Y. K. ve Fas uyruklu A.E., Özel Harekat Polisini görünce kapıyı açarak teslim oldu. Polisin dairede yaptığı aramada, Y.K. ile A.E.'nin tuvalete attığı bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Y.K. ile A.E hakkında, 'Rehin almak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel