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İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı

19 Aralık 2023 21:57 Güncelleme: 21:58 Abone Ol

İstanbul Şişli'de bir kadın, evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atmıştır. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. İnceleme sonucunda bebeğin cesedi bulunmuş ve annesi tutuklanmıştır.