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İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı

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İstanbul Şişli'de bir kadın, evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atmıştır. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. İnceleme sonucunda bebeğin cesedi bulunmuş ve annesi tutuklanmıştır.

İstanbul Şişli'de evde doğum yaptıktan sonra bebeğini bina boşluğuna atan kadın tutuklandı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir apartmanın boşluğundan koku gelmesi üzerine, bina sakinleri dün ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kokunun bebek cesedinden geldiğini, 20 gün önce bina boşluğuna atıldığını ve annesinin Kader K. (22) olduğunu belirledi.

İncelemenin ardından bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Kader K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Şişli Adli Tıp İstanbul Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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