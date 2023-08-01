İstanbul Şişli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Aranan Şahıs ve 7 Göçmen Yakalandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çeşitli birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, iş yerleri ve şahıslar üzerinde denetimler yapıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 181 polisle düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamada 2 aranan şahıs ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Şişli'de saat 16: 00-21: 00 saatleri arasında ekipler tarafından Düzensiz Göç ile Mücadele ve Narkotik Suçlarıyla Mücadeleye Yönelik uygulama yapıldı. Uygulamaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İHA Büro Amirliği ve Şişli İlçe Belediyesi Zabıta Ekipleri ile beraber 28 ekip, 8 çevik grubu ve 45 personel ile beraber toplamda 181 personel katıldı.

Kuştepe ve Gülbahar Mahallesi'nde 8 Sabit Noktada uygulama yapılırken, 10 araç da ring atarak yaya denetimi yaptı. 4 ayrı ekip de iş yeri ruhsat ve yabancı şahıs denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 950 kişinin GBT'sine bakıldı, 307 araç ve 180 motosiklet durduruldu. Sabit uygulamada, 950 şahsa GBT yapılırken, 307 araç, 180 motosiklet durduruldu. 2 aranan şahıs, 1 kayıp şahıs, 1 ehliyetsiz sürücü, 1 sigortasız motosiklet tespit edilirken, 4 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem işlem yapıldı. Ruhsat ve Düzensiz Göçmen Uygulamasında, 91 iş yerine denetim yapılırken, 177 GBT sorgusu yapıldı. Ring uygulamada ise, 120 şahsa GBT sorgusu, 45 araç ve 20 motosiklet araması yapıldı. 7 düzensiz göçmen tespit edilerek işlem yapıldı. - İSTANBUL