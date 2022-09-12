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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU

Güncel Haberler

ŞİŞLİ' de 5 katlı binanın üçüncü katında bir kadın merdiven korkuluklarına asılı şekilde ölü olarak bulundu.

ŞİŞLİ' de 5 katlı binanın üçüncü katında bir kadın merdiven korkuluklarına asılı şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin 3.katında merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Adli Tıp Kurumu Cumhuriyet Güncel Haberler

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