İstanbul Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 8 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, bir kadın ve 3 çocuğu çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.
İstanbul Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi'ndeki 8 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı dairede bulunan bir kadın ile 3 çocuğu çevredekilerin yardımıyla evden çıkarıldı.
Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Anne ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedbir amaçlı sağlık durumları kontrol edildi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel