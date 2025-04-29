Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

İstanbul Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı

İstanbul Şişli'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 8 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, bir kadın ve 3 çocuğu çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

İstanbul Şişli'de 8 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi'ndeki 8 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı dairede bulunan bir kadın ile 3 çocuğu çevredekilerin yardımıyla evden çıkarıldı.

Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Anne ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedbir amaçlı sağlık durumları kontrol edildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.