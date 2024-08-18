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Şişli'de Çöp Konteyneri Yanında Çıkan Yangında 2 Araç Yanarken Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Şişli'de çöp konteynerinin yanında çıkan yangında 2 araç yanarken, yangına sebep olan şüpheli Veysel K. polis tarafından gözaltına alındı. Ancak savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Yangın sonucunda bir araç kullanılamaz hale gelirken, diğerinde hasar meydana geldi. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.

ŞİŞLİ'de çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap atıkları ateşe vererek 2 aracın yanmasına neden olan Veysel K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Veysel K. savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi, Şehit Er Cihan Namlı Caddesi, Kızılcık Mahmut Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen bir kişi çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap atıkları ateşe verdi. Alevler, kısa sürede park halindeki 34 FH 9945 ve 34 GB 4065 plakalı otomobillere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangında otomobillerden biri kullanılmaz hale geldi. Diğerinde ise hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatan ekipler, güvenlik kameraları üzerinden yaptıkları çalışmaların ardından yangına sebep olan şüphelinin Veysel K. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Veysel K., savcı talimatıyla karakoldan serbest bırakıldı. Veysel K.'nın çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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