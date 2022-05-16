Sinem Kobal ikinci kez anne oldu - Haberler

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Sinem Kobal ikinci kez anne oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sinem Kobal ikinci kez anne oldu

SANATÇI çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri doğdu.

SANATÇI çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri doğdu. Sinem Kobal ve kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftin ilk kızları Lalin, 21 Ekim 2020'de doğdu. İkinci bebeklerini de bugün kucaklarına alan İmirzalıoğlu ve Kobal'ın, kızlarına hangi ismi verdikleri henüz açıklanmadı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Güncel, Haberler

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