İstanbul silüetlerinin yer aldığı sergi uzatıldı

Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği İstanbul silüetlerinin yer aldığı "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisi 29 Eylül'e kadar uzatıldı.

Meşher'den yapılan açıklamaya göre, danışmanlığını Bahattin Öztuncay'ın yaptığı sergi, 26 Mayıs'ta verilecek bir haftalık aranın ardından 4 Haziran'dan itibaren yeniden ziyaret edilebilecek.

Ömer Koç Koleksiyonu'nda yer alan çeşitli eserlerden oluşan sergi, İstanbul'un Osmanlı payitahtı olduğu 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan zaman dilimini kapsıyor. Sergide İstanbul manzaralarını anlatan tablolardan gravürlere, kitaplardan albümlere, panoramik fotoğraflardan "Yadigar-ı İstanbul" objelerine 100'den fazla eser bulunuyor.

Sergide gemi kaptanı, seyyah, askerler, elçi, yazar, ressam, fotoğrafçı, mimar, şehir plancısı gibi farklı meslek gruplarının ürettiği eserler yer alıyor. Politik, askeri ve estetik amaçlarla üretilen eserlerde farklı teknikler öne çıkıyor.

Ayrıca sergide Sven Becker, Briony Llewellyn, Bahattin Öztuncay ve Claude Piening'un kaleme aldığı metinlerin ve Prof. Dr. Zeynep Çelik'in "Biz ki İstanbul şehriyiz, güzelizdir" başlıklı makalesinin yer aldığı bir katalog da bulunuyor.

Pazartesi hariç haftanın her günü ziyaret edilebilen Meşher'de, çarşamba ve cumartesi günleri ücretsiz rehberli turlar da düzenleniyor.

Detaylı bilgi için "mesher.org" adresi ziyaret edilebilir.