İSTANBUL-SİLİVRİ'DEKİ KAZADA ÖLEN İPEK İKTO BAHADIR'IN YEĞENİ: KAZA DEĞİL KATLİAM

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen hafriyat kamyonunun 2 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerini teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kazada hayatını kaybeden İpek İkto Bahadır'ın(39) yeğeni Serhat İkto, hafriyat kamyonlarının denetlenmesi gerektiğini belirterek, sürekli benzer kazalar olduğunu söyledi. İkto, "Bu artık kaza değil, katliam" dedi.

"BU ARTIK KAZA DEĞİL KATLİAM"

"19 YAŞINDAKİ KUZENİMİ DE GEÇEN HAFTA YİNE TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİK"

-Kazada hayatını kaybedenlerden İpek İkto Bahadır fotoğrafı