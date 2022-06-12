Silivri'de yollar göle döndü - Haberler

Silivri'de yollar göle döndü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de etkili olan sağanak nedeniyle birçok yol göle döndü.
Silivri'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerinin güverteleri suyla doldu. Silivri'de yağmura hazırlıksız yakalananlar durak ve bina girişlerine sığınırken, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı yollar göle döndü. Sağanak yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel