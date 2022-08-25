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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

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? SİLİVRİ'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı.

? SİLİVRİ'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı. Yangından hemen önce yolcuların tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden otobüs şoförü hızlıca yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Edirne Güncel Haberler

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