SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Haberler

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SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SİLİVRİ'de restoran olarak işletilen 2 katlı villa alev alev yandı.

SİLİVRİ'de restoran olarak işletilen 2 katlı villa alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Çizgi sokakta bulunan villada meydana geldi. Restoran olarak kullanılan 2 katlı iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangında 2 katlı villa ve bahçesi kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

------------------ - İstanbul

SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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