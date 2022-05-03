Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR

SİLİVRİ'de 3 arkadaş, yaklaşık 60 metre yükseklikteki falezde bayram selfisi çekmek için hayatlarını riskte attı. Fatih Mahallesi'nde falezlere bariyerlerin üzerinden atlayarak geçen 3 genç, doğru açıda fotoğraf çektirmek için bir süre bu tehlikeli bölgede zaman geçirdi. Falezlerin sonuna kadar ilerleyen 3 arkadaş, dakikalarca fotoğraf çekti. Bulundukları bölgenin tehlikeli olmasına aldırmayan gençler, bir süre sonra yine bariyerlerden atlayarak oradan ayrıldı. Çevredekiler sosyal medya paylaşımı için alınan riski cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel