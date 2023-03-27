İSTANBUL-SİLİVRİ D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI

SİLİVRİ'de yaya geçişinin yasak olduğu D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Y., otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Silivri D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaya geçişinin yasak olduğu karayolundan geçmeye çalışan Sevinç Y., Halit K.'nin kullandığı 59 FE 261 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevinç Y., Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücü Halit K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.