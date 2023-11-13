İSTANBUL-ŞİLE'DE SÖRF TAHTALARI KARADENİZ İLE BULUŞTU

ŞİLE Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ' Karadeniz Sörf Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Ayazma Plajı'nda düzenlenen ve 200'e yakın sörf tutkununun katıldığı festivalde sörf tahtaları Karadeniz'in dalgalarıyla buluştu. Şile Belediyesi tarafından Ayazma Plajı'nda bu yıl 2'ncisi düzenlenen ' Karadeniz Sörf Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Cumartesi günü yapılan ve yaklaşık 200'e yakın sporcunun katıldığı festivalde yapılan yarışmalar 'Kısa Tahta Kadınlar, 'Kısa Tahta Erkekler, ' Karadeniz Herkese Açık ve '18 Yaş Altı KızErkek olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirildi. Festivale, Milli Takım Sporcuları, dalga sörfü Türkiye şampiyonları, Şile Spor Akademisi sörfçüleri katıldı. Dereceye giren ve yarışmalara katılım sağlayan sporculara hediye ve madalyaların takdim edildiği Karadeniz Sörf Festivali'ne ilçe halkı da yoğun ilgi gösterdi. Üç yıldır devam eden Şile Spor Akademisi dalga sörfü eğitimlerinde toplamda 400'e yakın öğrenci sörf branşıyla tanıştırıldı. Sörf sporunun daha geniş kitlelere tanıtılıp özellikle çocuk ve gençlere sörf sporuna teşvik etmeyi amaç edinen Şile Belediyesi her yıl yaz döneminde ücretsiz olarak kapılarını sörf meraklılarına açıyor.

BAŞKAN OCAKLI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SPORTİF ETKİNLİKLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 'Şile Belediyemizin Spor Akademisi Koordinatörlüğü'nün başlatmış olduğu sörf akademisinde öğrencilerimiz eğitimlerini aldılar. Bugün de yurt içinden ve yurt dışından katılan sporcular ile bu güzel etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ortam çok güzel, hava ve deniz çok güzel. Sporcularımız da çok heyecanlı. Hepsine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde de Şile Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz dedi.