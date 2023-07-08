İstanbul Şile'de Selde Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şile ilçesinde yaşanan sel felaketinde mahsur kalan 2 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldığını paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şile ilçesinde yağmur sonrası oluşan selde mahsur kalan iki kişinin helikopter ile kurtarıldığı anları paylaşarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız her türlü şartta vatandaşlarımızın yanında. Bugün Şile Hacılı köyü mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Sahil Güvenlik Helikopteri ve Dalış Timimizin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.