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İstanbul Şile'de Selde Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

İstanbul Şile'de Selde Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şile'de yaşanan selde mahsur kalan 2 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldığını duyurdu. Yerlikaya, kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şile'de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişiyi helikopterle kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız her türlü şartta vatandaşlarımızın yanında. Bugün Şile Hacıllı köyü mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Sahil Güvenlik helikopteri ve Dalış Timimizin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

Paylaşımda, kurtarma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

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