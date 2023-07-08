İstanbul Şile'de Selde Mahsur Kalan 2 Kişi Helikopterle Kurtarıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şile'de yaşanan selde mahsur kalan 2 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle kurtarıldığını duyurdu. Yerlikaya, kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şile'de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişiyi helikopterle kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığımız her türlü şartta vatandaşlarımızın yanında. Bugün Şile Hacıllı köyü mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Sahil Güvenlik helikopteri ve Dalış Timimizin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum."
Paylaşımda, kurtarma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.