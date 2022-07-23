İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu

AA - Başak Akbulut Yazar - Güncel
İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü.

İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü.

İstanbul semalarında saat 22.05 sıralarında gökyüzünde tek sıra halindeki ışık hüzmesini görenler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Öte yandan, SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi.

AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title