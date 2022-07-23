İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi sosyal medyada gündem oldu İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü. İstanbul'da gökyüzünde ışık hüzmesi görüldü. İstanbul semalarında saat 22.05 sıralarında gökyüzünde tek sıra halindeki ışık hüzmesini görenler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. Görüntülerin sosyal medyada sıkça paylaşılmasının ardından bunun meteor yağmuru olduğu iddiaları ortaya atıldı. Öte yandan, SpaceX Starlink sitesinde, Elon Musk'a ait Starlink uydularının saat 22.00 sıralarında İstanbul üzerindeki koordinatlardan geçmiş olduğu fark edildi. AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel Güncel Haberler

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