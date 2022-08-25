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İSTANBUL-SELİN OTOMOBİL ALTINA SÜRÜKLEDİĞİ KADINI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

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İSTANBUL-SELİN OTOMOBİL ALTINA SÜRÜKLEDİĞİ KADINI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

ESENYURT'ta dereye dönen yokuşta akıntıya kapılan kadın, sel sularında sürüklerek otomobilin altında sıkıştı.

ESENYURT'ta dereye dönen yokuşta akıntıya kapılan kadın, sel sularında sürüklerek otomobilin altında sıkıştı. Yardıma koşan çevredekiler, kadını sıkıştığı yerden kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt sabah saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Pınar Mahallesi'nde dereye dönen yokuşta, akıntıya kapılan kadın sel sularında sürüklendi. Bir otomobilin altında sıkışan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardımıyla kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Kadının yolun karşısına geçmesi

-Sel sularına kapılması

-Otomobilin altında sıkışaması

-Çevredekilerin kurtarması

-Genel ve detaylar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Güncel Haberler

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