İSTANBUL-SELİN OTOMOBİL ALTINA SÜRÜKLEDİĞİ KADINI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
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ESENYURT'ta dereye dönen yokuşta akıntıya kapılan kadın, sel sularında sürüklerek otomobilin altında sıkıştı.
Esenyurt sabah saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Pınar Mahallesi'nde dereye dönen yokuşta, akıntıya kapılan kadın sel sularında sürüklendi. Bir otomobilin altında sıkışan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardımıyla kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntü dökümü:
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-Kadının yolun karşısına geçmesi
-Sel sularına kapılması
-Otomobilin altında sıkışaması
-Çevredekilerin kurtarması
-Genel ve detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel