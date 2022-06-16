İSTANBUL- ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KADİR KEMİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı. IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törende şehidin babası Bayram Kemik ve annesi Kübra Kemik taziyeleri kabul etti. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen töreninin ardından şehidin cenazesi cenaze aracına konularak, defnedilmek üzere Pendik Koca Mezarlığı'na götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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