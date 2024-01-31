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İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısında kullanılan otomobil bulundu

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İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçarken kullandıkları otomobil, polis ekipleri tarafından bulundu. İncelemeler sürüyor.

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, olaydan sonra kaçarken kullandıkları yabancı plakalı otomobilin bulunduğu alanda polis ekipleri inceleme yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 28 Ocak'ta Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olayın ardından kaçarken kullandıkları otomobili bıraktıkları Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki otluk alandaki çalışmalarına devam etti.

Sabah saatlerinde tekrar olay yerine gelen olay yeri inceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma yaptı.

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

İşlemleri devam eden 28 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, şüphelilerin kaçarken kullandıkları otomobili dün Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıyer Saldırı Güvenlik Terör Operasyon Güncel Haberler

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