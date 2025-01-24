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İstanbul Sarıyer'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

İstanbul Sarıyer'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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İstanbul Sarıyer'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı, caddede yoğunluk oluştu.

İstanbul Sarıyer'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine doğru seyir halinde olan 7 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada, isimleri öğrenilemeyen ve hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle caddede bir süre araç yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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