İSTANBUL-SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ - Haberler

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İSTANBUL-SARIYER'DE YOL ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SARIYER'de etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

SARIYER'de etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. İstinat duvarından kopan parçalar ise alt taraftaki gecekondunun önüne düşerken, gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Pınar Mahallesi İlgili Sokak'ta yolda çökme meydana geldi. İstinat duvarından kopan parçalar alt tarafta bulunan gecekondunun önünü kapattı. Gecekondu tedbir amaçlı boşaltıldı. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mahalle sakini Ferda Erik: 'Gece geç saatte oldu. Ne olduğunu anlamadık. Çok gök gürültüsü vardı. İçeride yaşayanlar tahliye edildi. Toprak kayma yapmış. Yol da çökünce kopan parçalar kaymış" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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