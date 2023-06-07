İSTANBUL-SARIYER'DE SIRP ÇETE TARAFINDAN İŞLENEN CİNAYETİN DAVASINA BAŞLANDI

Karadağ'da bulunan Skaljari çetesinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Risto Mijianoviç'in, İstanbul'da bir restaronttan kaçırıldıktan sonra Sarıyer'de bulunan bir villada işkence yapılarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Sırp yetkililerin emniyete verdiği bilgilere göre, Mijanoviç'in Uskumruköy'de bulunan bir restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin hafif ticari araçla restoran yakınında bulunan Zeljko Bojanic'e ait villanın arkasına gömüldüğü iddia edilmişti. Yetkililer tarafından, Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar da emniyete gönderilmişti. İşkence fotoğrafları tutuklanan Radoje Zivkovic'in flaş belleğinde çıkmıştı. Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen Zeljko Bojanic'e ait Sarıyer'deki villada yapılan kazıda ceset bulunamamıştı. Bojanic'in villanın bodrum ve bahçe katında cinayeti kamufle atmak amacıyla kapsamlı tadilat yaptığı ve cesedin başka bir yere taşındığı iddia edilmişti.

VİLLANIN SAHİBİ BOJANİC: "YOK OLMASIYLA HİÇ İLGİM YOK"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu bululan Radoje Zivkovic Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuklu sanıklar Zeljko Bojanic, Hakan Kaptan ile başka suçtan ev hapsinde bulunan Milan Vujotic de duruşmaya katıldı. Duruşmada savunması alınan villanın sahibi Zeljko Bojanic, Karadağ vatandaşı olduğunu ve Türkiye'ye yaşamak amacıyla geldiğini söyleyerek, "2009'da Sırbistan'a gittim. Cinayetle hiçbir ilişkim yok. Kimseyi kaçırmayı, öldürmeyi düşünmedim. Öldürülen kişi bahçeme gömülmüş. Benim evime hiç gelmedi. Yok olmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok. 7 aydır tutukluyum" dedi. Bojanic'in avukatı Ersan Şen, "Sulh cezadaki savcıda somut bir delil yok. Üç gün kazmışlar. Şahsın evini mahvetmişler, mülkiyet hakkı ihlal edilmiş. Bugün bu dava bitmeyecekse biz tahliye talep ediyoruz. Risto hukuken ölü kabul edilip tıbben sağ olup olmadığı bilinemiyorsa bu şahıs öldü kabul edilemez. Bugüne kadar herhangi bir delil oldu mu şahsın öldüğünü gösteren? Tahliyesi elzemdir" diye konuştu.

RADOJE ZİVKOVİC: "CİNAYETLE ALAKAM YOK"

RESTORAN SAHİBİNE TAHLİYE

İDDİANAME

Görüntü dökümü:

-Risto Mijanoviç'in sandalyeye bağlı fotoğrafları

-Örgüt üyelerinin kimliği belirlenemeyen kişilere yaptığı işkenceler