İstanbul Sarıyer'de Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi'ndeki bir kafe önünde 18 Mart akşamı Mazlum A'nın (35) olay yerinde yaşamını yitirdiği, Umut K'nin (33) yaralandığı silahlı kavga görüntülerine ulaşıldı.

İsveç'te uyuşturucu ticareti yaptığı için kırmızı bültenle aranan Rawa Majid ile husumetlisi İsmail Abdo'nun elebaşılığını yaptığı örgüt üyeleri arasında çıktığı belirlenen silahlı kavga görüntülerinde, kafeye gelen grubun dışarı çıkması, tarafların kafe önünde tartışması, silahların çekilerek karşılıklı ateş edilmesi ve açılan ateş sonucu bir kişinin yere düşmesi yer alıyor.