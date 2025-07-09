İstanbul Sarıyer'de Marangozhanede Yangın: Bir Yaralı

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Sarıyer'deki bir marangozhanede çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın, arızalanan kesim makinesinin alev alması sonucu başladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İstanbul Sarıyer'de marangozhanede çıkan yangın hasara yol açtı, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Huzur Mahallesi İmam Çeşme Yolu Caddesi'ndeki marangozhanede, arızalanan kesim makinesi alev alarak yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanlarının yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı alevler kısa sürede marangozhaneye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında yaralanan bir iş yeri çalışanına sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yaralı, daha sonra kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Marangozhanede yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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