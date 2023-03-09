İSTANBUL-SARIYER'DE KÖŞK YANGINI Güncel Haberler SARIYER'de 3 katlı köşkte yangın çıktı. SARIYER'de 3 katlı köşkte yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi'nde bulunan 3 katlı köşkte saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler büyümeden kısa sürede söndürülürken, köşkte yaşayan kimsenin olmadığı bildirildi. Özel bir şirkete kiralandığı belirtilen köşkün tadilatta olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tarabya Çelebi Güncel Haberler

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