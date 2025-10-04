Haberler

İstanbul Sarıyer'de Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeyken yoldan çıkan bir kamyonet, şarampole devrilerek alt yola düştü. Sürücü ve yanındaki kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Sarıyer'de şarampole devrilerek alt yola düşen kamyonetteki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Maden Mahallesi Dereiçi Sokak'ta 34 YIM 69 plakalı kamyonet seyir halindeyken yoldan çıkıp konteynere çarptı.

Şarampole devrilen kamyonet alt yola düşerken sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemleri alırken yaralanan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç ve hasar gören konteyner belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
