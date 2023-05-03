İSTANBUL-SARIYER'DE KAMYON 5 KİŞİNİN YAŞADIĞI EVİN BAHÇESİNE UÇTU: 1 YARALI

SARIYER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 5 kişinin yaşadığı evin bahçesine uçtu. Uçuruma sürüklenen kamyondan son anda atlayan şoförü, kazayı hafif şekilde yaralandı. Daha önce de kazaların yaşandığı bölgede yaşayanlar, kazalara tepki göstererek önlem alınmasını istedi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde Sarıyer tünel istikametine seyir halinde bulunan ve henüz şoförü tespit edilemeyen 16 ASJ 292 plakalı kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Şoför son anda kamyondan atlayarak kazada hafif şekilde yaralandı. Gıda yüklü kamyon kaza sırasında elektrik direklerini ve ağaçları devirirken, 5 kişinin yaşadığı eve bir kaç metre kala durabildi. Bu sırada evde yaşayanlar ise panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon şoförüne ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada gıda yüklü kamyon kullanılmaz hale gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"DAHA ÖNCE BURADA 3 EVİN ÜZERİNE KAMYON DÜŞTÜ"

Ev sahibi Rahmi Çavdar, 'Gürültüyü duyduk dışarı çıktık. Kamyon kapının önündeydi. Biz bu evde oturuyoruz. Evi sıyırdı geçti, görüyorsunuz. Faciadan dönüldü, 5 kişiydik evde. Biz bunu daha önce yüzlerce kez söyledik şikayet ettik, gitmediğimiz yer kalmadı. Bu kamyonlar buradan aşağı inmesin diye. Daha önce burada 3 tane evin üzerine kamyon düştü. Can kaybı olmadığı için kimse önemsemedi. Olursa belki önemserler. Bu kamyonlar buraya girmesin diye söyledik, aradık. Herkesle görüştük ama hala giriyorlar. Yukarıdan aşağıya kaptırıp hızla geliyorlar. Burada duramayanlar ise yolun altına iniyor. Kamyonda 1 kişi vardı. Yolda atlamış zaten yaralıydı" dedi.