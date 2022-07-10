İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI - Haberler

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İSTANBUL-SARIYER'DE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Sarıyer'de bazı işyerlerini ve yolları su bastı.

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Sarıyer'de bazı işyerlerini ve yolları su bastı. Su, İSKİ ve vatandaşların çalışması ile tahliye ediliyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sarıyer'de bazı işyerlerini ve yolları su bastı. Vatandaşlar işyerlerindeki suyu tahliye ederken, yollardaki su ise İSKİ ekipleri tarafından çekiliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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