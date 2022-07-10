İSTANBUL-(SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI 2 ARACIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ, 2 BİNA BOŞALTILDI

Olay 16.30 sıralarında Ayazağa Mahallesi 125 Sokak'ta bulunan Magazin Gazetecileri Sitesi'nde yaşandı. Sitenin istinat duvarı sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne çöktü. Üstüne duvar çöken araçlarda büyük hasar meydana geldi. Gürültüyü duyup sokağa çıkan mahalle sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağın giriş çıkışını araç trafiğine kapatıp önlem alırken Sarıyer Belediyesi Zabıta ekipleri yaptıkları inceleme sonrası 10 kat, 44 daireli binanın çökme ihtimaline karşı vatandaşları tahliye ederek bu binayı ve alt sokakta bulunan 4 katlı bir binayı mühürledi. İstinat duvarının üstüne çöktüğü aracın şoförü Ertan Ünlüer, "Kapıya arkadaşım geldi. Arabaların üzerine kaya düştü diye beni uyardı. Ben de geldim, kontrolleri yaptım. Gereken mercilere başvurdum. Şimdi sonuç bekliyoruz. Bina şuan boşaltıyorlar kimler var, kimler yok bilmiyoruz. Sonuçta 50 dairelik bir binadan bahsediyoruz. Bir bir herkesi çıkartıyorlar. Araç şirket aracıydı. Yağmur sonrası taş duvarda çökme oluşmuş." dedi. Mahalle sakini Murat Sevinç, "Benim olaydan pek bir haberim yok. Geldim, olay zaten yağmurdan sonra olmuş. İstinat duvarının çökmesi nedeniyle 2 araç zarar görmüş. Binadan çıkmak istemeyenler de varmış. Buradaki binaları mühürleyeceklermiş. Yarın da yağmur yağacak deniliyor. Zabıta ekipleri binayı boşaltıyor." diye konuştu.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel