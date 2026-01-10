Haberler

Sarıyer'de iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda 13 kurşunun isabet ettiği belirlenirken, güvenlik kameraları sayesinde saldırganlar tespit edildi.

İstanbul Sarıyer'de, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maslak'taki bir iş yerinin gece saatlerinde kurşunlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, söz konusu iş yerine 13 kurşunun isabet ettiğini ve camlarının kırıldığını belirledi.

Olay yeri ve çevresinde 12 boş kovan ile deforme olmuş 12 fişek de bulundu.

Saha çalışmaları kapsamında, iş yeri ve çevresinde önce keşif yapan 3 şüpheliden birinin daha sonra iş yerine silahla ateş açtığı anlaşıldı.

Çevredeki güvenlik kamera kaydı görüntülerini inceleyen ekipler, E.S. (44), C.A. (42) ve G.K'yi (43) olaydan 10 saat sonra silahla birlikte yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
