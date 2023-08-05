İstanbul Sarıyer'de inşaat sırasında yol çöktü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir binanın inşaatı için temel kazısının yapıldığı sırada inşaatın yan tarafında bulunan yol çöktü. Olayla alakalı çevrede bulunan iki bina tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir binanın inşaatı için temel kazısının yapıldığı sırada inşaatın yan tarafında bulunan yol çöktü. Olayla alakalı çevrede bulunan iki bina tedbir amaçlı boşaltılarak mühürlendi.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binanın temel kazısı sırasında yan tarafta bulunan yol bir anda çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis, belediye ve ekipleri tedbir amaçlı 2 binayı boşaltarak mühürledi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.