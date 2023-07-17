İstanbul Sarıyer'de Dron Destekli Trafik Denetiminde 4 Bin 875 Lira Cezası Kesildi
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İstanbul Sarıyer'de yapılan dron destekli trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücülere 4 bin 875 lira ceza kesildi. Emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan, kask kullanmayan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.
İstanbul Sarıyer'de, dron destekli trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücülere, 4 bin 875 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Baltalimanı Çayır Caddesi'nde denetim noktası oluşturdu.
Kontrollerde, durdurulan araçların ve sürücülerin belgeleri incelendi.
Dron destekli denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edilerek, işlem yapıldı.
Kontrollerde, kask kullanmayan, şerit ihlali yapan, seyir halinde cep telefonu kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen ve emniyet kemeri takmayıp kurallara uymayan bazı sürücülere, 4 bin 875 lira ceza uygulandı.