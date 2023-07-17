İstanbul Sarıyer'de Dron Destekli Trafik Denetiminde 4 Bin 875 Lira Cezası Kesildi

İstanbul Sarıyer'de yapılan dron destekli trafik denetiminde, kurallara uymayan sürücülere 4 bin 875 lira ceza kesildi. Emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan, kask kullanmayan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.