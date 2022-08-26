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İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

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İSTANBUL-SARIYER'DE DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ın bugün cansız bedenine ulaşıldı.

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi. Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı.  Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ı arama çalışmaları başlamıştı. Bugün sabah saatlerinde ise 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Burak Can Ataşehir Sarıyer Güncel Haberler

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