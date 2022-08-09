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İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR

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İSTANBUL-SARIYER AÇIKLARINDA DEMİRLEYEN TAHIL YÜKLÜ GEMİ DENETLENMEYİ BEKLİYOR

TAHIL sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan İtalya'ya Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Sarıyer Kilyos açıklarında demirledi.

TAHIL sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan İtalya'ya Ayçiçek yağı taşıyan Mustafa Necati isimli gemi Sarıyer Kilyos açıklarında demirledi. Gemi denetlemeden geçtikten sonra İtalya'ya doğru yoluna devam edecek.

Ukrayna'dan aldığı 6 bin ton Ayçiçek yağını İtalya'ya götürmek üzere yola çıkan Liberia bayraklı Mustafa Necati isimli gemi Kilyos açıklarında demirledi. Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetlendikten sonra İtalya'ya doğru yoluna devam edecek.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sarıyer Ukrayna İtalya Güncel Haberler

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