İSTANBUL ? SANCAKTEPE'DE SÜRÜCÜLERİ ÇİLEDEN ÇIKARAN ANLAR

? SANCAKTEPE Osmangazi Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünün önüne geçen bir kişi müzik dinleyip otobüsün ilerlemesini dakikalarca aksattı. Trafik oluşunca diğer sürücüler de korna çalarak tepki gösterdi.

Olay, Sancaktepe Osmangazi Caddesi Üzerinde meydana geldi. İçinde yolcu bulunan İETT otobüsünün önüne müzik dinleyerek yürüyen bir kişi geçti. Dakikalarca İETT otobüsünün ilerlemesine izin vermeyen bu kişi yolcuları çileden çıkardı. Otobüs şoförünün korna çalarak yoldan çıkmasını istediği bu kişi, cadde üzerinde seyir halinde olan diğer otomobil sürücüleri tarafından da uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeden dakikalarca müzik dinleyip otobüsün ilerlemesine izin vermeyen genç, trafiğin akışına engel oldu. O anlar otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.