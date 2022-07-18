İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ Sancaktepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği kum yüklü kamyon devrildi. Sancaktepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği kum yüklü kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Emek Mahallesi Esenşehir Caddesinde saat 10.30 sıralarında Emrah Kaya yönetimindeki 34 BR 390 plakalı kum yüklü kamyon caddede seyir halindeyken, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoför Kaya, kontrol için ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Devrilen kamyon ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmasının ardından Belediye ekipleri yola dökülen kumu temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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