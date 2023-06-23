İstanbul-Samsun kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Gümüşhacıköy'de özellikle Amasya, Tokat, Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.