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İstanbul-Samsun kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

İstanbul-Samsun kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

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Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Gümüşhacıköy'de özellikle Amasya, Tokat, Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu. Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

İstanbul- Samsun kara yolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu arttı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul- Samsun kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Gümüşhacıköy'de özellikle Amasya, Tokat, Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel

Karadeniz Bölgesi Gümüşhacıköy Samsun Güncel Haberler

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