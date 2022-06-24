İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da şüphelilerin çağrı merkezi kurarak, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları kişilerin banka hesaplarına havaleyle para gönderdikleri ve bu kişilere kripto para borsasında hesap açarak elde ettikleri paraları izlerini kaybettirmek için bitcoinle transfer ettikleri belirlendi. İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'daki çağrı merkezlerine dün yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin lira para, bir miktar uyuşturucu madde, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdurları 20 milyon lira dolandıran bazı şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel