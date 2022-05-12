İstanbul Sağlık Müdürü Memişoğlu hemşirelerin gününü kutladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hemşireliğin özveri ve sabır mesleği olduğunu belirterek, "Sadece insanlara bakma mesleği değil, güler yüz mesleği. Evinizde çok üzüntülü bir olay yaşasanız da gelip o hastaya gülmek, bakmak, temizlemek, tedavi etmek cesaretini ve dirayetini gösteren insanlarsınız." dedi.

Memişoğlu, "12-18 Mayıs Hemşireler Haftası" kapsamında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19'la savaşta hemşirelerin dünyaya örnek olacak kahramanlıklar gösterdiklerini söyledi.

Bu süreçte sadece salgın mücadelesi vermediklerini, sağlık sistemi altyapısının ve insan gücünün ne kadar özverili, bilgili ve çalışkan olduğunu yalnızca Türk toplumuna değil dünyaya ispatladıklarını anlatan Memişoğlu, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde insanlar tedaviye ulaşamazken, sokakta kalırken, Türkiye'nin en yaşlısından en gencine kadar bütün insanlara ulaşılabilir ve ücretsiz sağlık hizmetini en iyi şekilde sunabildiğini ifade etti.

Memişoğlu, bunun büyük bir özveri olduğunu, değerinin bugün anlaşıldığını kaydederek, "Çünkü dünyanın çok gelişmiş ülkelerinden insanlar, sağlık hizmeti için Türkiye'ye geliyor. Biz bunun imtihanını başarıyla geçtik, bu savaşı gerçekten zaferle sonuçlandırdık. Bunun en önemli unsurları, hemşire hanımlar ve beyler. Siz bu işin merkezindeki en önemli meslek grubusunuz." diye konuştu.

"Salgında vatandaşlarımıza ulaşan en önemli unsurlarsınız"

Hemşirelerin, doktorların, sağlık memurlarının ve laborantların sadece mesleklerini yapmadıklarını, aynı zamanda sanat da icra ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Kovid-19'da insanları tedavi etmek için çocuğuna, yaşlısına, kendi yakınına uzak durarak, otellerde, yurtlarda kalan birçok hemşire, hekim, sağlık çalışanıyla bire bir çalışan, muhatap olan ve onlarla gurur duyan bir il müdürü olarak söylüyorum. Ölümün bire bir göründüğü, ne olduğunu çok bilmediğimiz halde, insanların evinden değil odasından çıkamadığı Kovid salgınında bizler buraya geldik. Ölüm riski olduğu halde sağlık hizmeti vermeye devam ettik. Çok cesaret verici bir şey. Bunun en önemli unsurları hemşireler. Özellikle serviste yatan hastalarımıza, aşı yapılmak için bekleyen insanlarımıza, pozitif çıkıp evinde bir nefes, ses duymak isteyen vatandaşlarımıza ulaşan en önemli unsurlarsınız."

Hemşirelerin gününü kutlayan Memişoğlu, "Hemşirelik mesleği özveri, sabır mesleği. Sadece insanlara bakma mesleği değil, güler yüz mesleği. Evinizde çok üzüntülü bir olay yaşasanız da gelip o hastaya gülmek, bakmak, temizlemek, tedavi etmek cesaretini ve dirayetini gösteren insanlarsınız. Bunun için sanat yapıyorsunuz. Bu sanatın karşılığı maddiyattan başka bir şeydir. Bu ölçülemeyecek bir şeydir." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da son 5 yılda 28 hastane yenilendi veya açıldı

Prof. Dr. Memişoğlu, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin bilgi sistemleri anlamında dünyada sayılı hastanelerden biri olduğuna da değinerek, "HIMSS 7 dediğimiz, dünyadaki elektronik, dijital sistemlerle işletilen, en üst seviyeye ulaşmış bir hastane. Bu sadece yönetimin değil, temizlik elemanından en üst kademesine kadar bütün ekibin başarısı ve çabasıyla olacak bir şeydir." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, İstanbul'da son 5 yılda 28 hastanenin yenilendiğini veya açıldığını, son 1 yılda Kovid-19 sürecinde sağlık sistemine 8 bin yatak ilave edildiğini, 9 hastanenin de fiziki şartlar sağlanıp işler hale getirildiğini sözlerine ekledi.

"Hastanenin özel çalışmalarında da hemşirelerin desteği büyük"

Bahçelievler Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Develioğlu ise hemşireliğin çok kutsal bir meslek olduğunu dile getirdi.

Hastanenin açıldığı 2014'ten bu yana vizyonu doğrultusunda özel çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştığını aktaran Develioğlu, "Şüphesiz ki bunlar hiçbir yönetimin kendi başına yapabileceği işler değildi. Saha desteği çok önemliydi ve bu desteğin büyük bir bölümünü hemşire arkadaşlarımızın oluşturduğu bir gerçek." dedi.

Konuşmaların ardından Başhekim Develioğlu, İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'na, toplum ruh sağlığı merkezindeki hastaların yaptığı resmi hediye etti.

Memişoğlu ve Develioğlu, daha sonra hastanenin birim sorumlularına ve hemşirelere çiçek takdim etti.