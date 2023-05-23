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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor

Güncel Haberler

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi sürüyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda oy verme işlemi sürüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşlar, dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan 8 sandıkta oy verme işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, pasaport ve kimliklerini ibraz ederek havalimanında oy kullanabiliyor.

Havalimanlarında oy verme işlemleri, 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel

Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul Güncel Haberler

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