İSTANBUL -SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA HAVA TRAFİĞİNİ DURDURAN "PUSH BACK" ARIZASI Güncel Haberler İSTANBUL Sahiba Gökçen Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı çeken push back (uçağı geri iten araç) aracının arızalanması nedeniyle uçuşlar kısa bir süreliğinde durduruldu. İSTANBUL Sahiba Gökçen Havalimanı'nda park halindeki bir uçağı çeken push back (uçağı geri iten araç) aracının arızalanması nedeniyle uçuşlar kısa bir süreliğinde durduruldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi planlanan 15 uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde yaşanan olayda, park halindeki bir uçağı başka bir yere çeken push back aracı arızalandı. Pistte kalan uçağın ve push back aracının çekilmesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada havalimanına inişler bir süreliğine durduruldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 15 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından uçağın pistten çekilmesi sonrası hava trafiği normale döndü. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sabiha Gökçen İstanbul Tragger Gökçen Güncel Haberler

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