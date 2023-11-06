Sabiha Gökçen'de arıza giderildi, check-in işlemleri yeniden başladı
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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, -SABİHA Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen teknik sorun nedeniyle kontuarlarda yapılamayan check-in işlemleri arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, -SABİHA Gökçen Havalimanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen teknik sorun nedeniyle kontuarlarda yapılamayan check-in işlemleri arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel