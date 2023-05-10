İSTANBUL-RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN KIZ KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nin havadan çekilen görüntüleri yayınlandı.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nin havadan çekilen görüntüleri yayınlandı. 2 yıllık aranın ardından yarın akşam saat 21.00'da yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel