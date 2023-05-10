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İSTANBUL-RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN KIZ KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL-RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN KIZ KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Güncel Haberler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nin havadan çekilen görüntüleri yayınlandı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi'nin havadan çekilen görüntüleri yayınlandı. 2 yıllık aranın ardından yarın akşam saat 21.00'da yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kız Kulesi Güncel Haberler

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