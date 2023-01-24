İSTANBUL REFAH PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASINI PROTESTO ETTİ

YENİDEN Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını, İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

İstiklal Caddesi'ndeki İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, "Kur'an'a kalkan eller kırılsın", "Avrupa değil İslam birliği" sloganları atarak protesto gösterisi düzenledi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan protesto sırasında basın açıklamasını İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özer yaptı. Hiç kimsenin İsveç'te olup bitenleri görmezden gelemeyeceğini belirten Özer, "Net bir şekilde ifade etmek gerekir ki bir inancın değerlerini, sembollerini, her şeyden öte kutsal kitabını aşağılayan davranışlar ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur. Tarih, İslam'ı zedelemeyi düşünen nice Ebu Cehillerle doludur. Ama unuttukları bir şey var, Kur'an'ın muhafızı yüce Allah'tır" dedi. Açıklamanın ardından dua eden grup, sloganlar atarak dağıldı.