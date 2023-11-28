İSTANBUL-RAHMİ KOÇ BİLİM MADALYASI ÖDÜLÜ AYŞE ZARAKOL'A VERİLDİ

KOÇ Üniversitesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen ' Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' ödülü sahibini buldu. 2023 yılında Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Zarakol ödüle layık görüldü.

Koç Üniversitesi tarafından bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen ' Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası' ödül töreninin bu yıl 8'incisi düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda fen, mühendislik, tıp, sosyal bilimler, insani bilimler, hukuk, iklim ve enerji alanlarına odaklanılırken bu sene yine sosyal bilimler alanı içerisinde yer alan sosyoloji ve uluslararası ilişkiler konusuna odaklanıldı. Evrensel bilgi birikimine üst düzey katkıda bulunmuş 50 yaşını aşmamış bilim insanlarına verilen ödülün bu yıl ki sahibi Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Zarakol oldu. Beşiktaş'ta düzenlenen törende Prof. Dr. Ayşe Zarakol'un yanı sıra Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti konuşma yaptı. Madalya Prof. Dr. Zarakol'a tarihsel sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarının keşişiminde yer alan ve uluslararası sistemde doğu-batı ilişkileri, dünya düzenlerinin tarihi ve geleceği modernite ve egemenlik konularındaki karamsallaştırmaları, yükselen ve gerileyen güçler ile karşılaştırmalı bakış açısıyla Türkiye siyasetine odaklanan araştırmalarıyla bilime katkısına istinaden takdim edildi.

RAHMİN KOÇ MADALYASININ ÖNEMİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ FİKRİYLE BAĞDAŞMAKTADIR

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, Rahmin Koç Madalyası'nın önemi bence bundan öncesi rektörlerimizin sık sık dile getirdiği mükemmeliyet merkezi fikriyle bağdaşmaktadır. Bu mükemmeliyet merkezi konuları içinde en önemlilerinden biri tabii ki bizim üniversitemizdir. Bu üniversiteyi her zaman destekleyen ve her ihtiyacını gidermeye çalışan Rahmi Beyi bu bakımdan ne kadar kutlasak azdır. Üniversite tabii ki tek başına değil, bir Hukuk Fakültesi, bir Edebiyat Fakültesi, bir Mühendislik Fakültesi işin içerisine giriyor. Fakat bunların yanında bir de çok önemli olan bir Tıp Fakültesi giriyor. Bizim Tıp Fakültemiz anladığım kadarıyla Türkiye'nin en iyisi seçildi bu sene. ve Avrupa'da da isim yapmıştır. Bu madalyayı alan genç kızımı da kutluyorum. Kendisine büyük başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldi, çok memnun oldum dedi.

SEKİZİNCİ DEFA VERECEĞİMİZ BU MADALYANIN SAHİBİ BU SENE YİNE BAŞARILI BİR KADIN ARAŞTIRMACIMIZ

Koç Üniversitesi Rektörü Metin Sitti ise, Bu yıl Cumhuriyetimizin ilanının yüzüncü yılının coşkusunu yaşarken Koç Üniversitesi'nin de otuzuncu kuruluş yılını 4 Ekim'de kutlarken çok özel bir dönemi geride bıraktık. Koç Üniversitesi'nin geleceğini hayal ederken çok büyük atılımların eşiğindeki üniversitemizin bir eğitim, araştırma ve mükemmeliyet merkezi olarak dünya çapında daha da başarılı ve çığır açıcı olabilmesi için var gücümüzle çalışmaktayız Bu yılki madalya sahibimiz merak içgüdüsüyle araştırmalarını yapan, olağanüstü başarılı bir bilim insanımız. Daha da heyecan verici olan sekizinci defa vereceğimiz bu madalyanın sahibi bu sene yine başarılı bir kadın araştırmacımız ve bilim insanımız. Üniversite nüfusumuza baktığınızda hem öğrencilerimizin hem de çalışanlarımızın yarısının kadın olduğunu görmek çok memnun verici. Hem akademik hem de idari akademik seviyesinde yer alan yüksek akademik birikimlerine ek olarak güçlü liderlik ve güçlü iletişim becerilerine sahip olan kadın akademisyenlerimiz kuşkusuz üniversitemizin başarısının en önemli unsurlarından biri diye konuştu.

RAHMİ KOÇ BİLİM MADALYASI'NA LAYIK GÖRÜLMEKTEN DAHA BÜYÜK BİR ONUR OLAMAZ

Rahmi Koç Bilim Madalyası Ödülü'ne layık görülen Ayşe Zarakol, Cumhuriyetin yüzüncü yılında bu ödülü almaktan çok onur duydum, çok gururlandım. Umarım bana verilen bu madalya uluslararası ilişkiler ve tarihsel sosyoloji alanlarında çalışan genç arkadaşlara da motivasyon olur. Videoda da daha önce söylendiği gibi benim alanım uluslararası ilişkiler. Uluslararası ilişkiler teorisyeni gibi düşünebilirsiniz. Çalışmalarımda tarih, sosyoloji, hukuk gibi birçok alandan besleniyorum. Uluslararası ilişkilerci olarak elbette asıl amacım şu anda içerisinde bulunduğumuz anı ve geleceği daha iyi anlamak. Ama çalışmalarımın çoğu tarihe bakıyor. Çünkü tarihi doğru anlamadan, tarihi doğru bilmeden şu anda olanlar hakkında sağlıklı çıkarımlar yapmak mümkün değil. O yüzden tarihe bakıyorum. Özellikle ilgilendiğimi ve üzerinde çok çalıştığım uluslararası düzende doğu-batı ilişkileri. ve bu ilişkilerin zaman içerisinde evrimi. Modernite nedir, ne değildir Devlet ve egemenlik kavramları ne anlama geliyor. Hem anlayışta hem pratikte tarihsel evrimi nedir ve özellikle batı dışında. Yükselme ve gerileme ne anlama geliyor Uluslararası düzensizlik ve sonuçları. Bunlar ana konularım. Türkiye'den bir akademisyen için Rahmi Koç Bilim Madalyası'na layık görülmekten daha büyük bir onur olamaz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum ifadelerini kullandı.