İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde Sağlık Çalışanı ile Hasta Arasında Kavga

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanı ile hasta ve yakını arasında yaşanan kavgayla ilgili adli işlem yapıldı. Sağlık çalışanları tepki gösterdi.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanı ile hasta ve yakını arasında yaşanan kavgayla ilişkin taraflar hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi'nde dün saat 17.20 sıralarında İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'de beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine intikal eden emniyet ekipleri, şüpheliler B.D.K. ve V.O.B'yi gözaltına aldı.

Yapılan çalışmada, erkek hemşire S.E'ye, B.D.K'ye tedavi uygulayacağı sırada V.O.B'nin eldivenini değiştirmesini söylediği, bunu üzerine taraflar arasında çıkan tartışma sonucu karşılıklı kavga yaşandığı belirlendi.

B.D.K. ve hasta yakını V.O.B. ile hemşire S.E. hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı.

Sağlık çalışanları tepki gösterdi

Öte yandan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi'ne üye bir grup sağlık çalışanı, meslektaşları ile hasta ve yakını arasında yaşanan kavgaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen grup adına yapılan basın açıklamasında, sağlık çalışanının hasta ve yakını tarafından saldırıya uğradığı belirterek, buna tepki gösterildi.

Açıklamayı okuyan Bahar Tuncer, meslektaşlarının eldiveni kirli olduğu gerekçesiyle önce sözel şiddete maruz kaldığını belirterek, "Lateks malzemesi oksijene maruz kaldığında renk değişimi oluşur. Bunun nedeni, lateksin parçalanabilen ve eldivenin zamanla sararmasına neden olabilen proteinler içeren doğal bir malzeme olmasıdır. Eldivenin temiz olduğunun izahına ve değiştirilmesine rağmen saldırgan fiziksel şiddet uygulayarak arkadaşımızı kötü şekilde darbetmiştir. Sağlık hizmeti sunduğumuz için şiddete uğramak istemiyoruz. Güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli adımların atılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.