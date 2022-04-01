İstanbul polisinden anlamlı destek: Kan ve kök hücre bağışında bulundular

Bağcılar'da 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle Türk Kızılayını ziyaret eden gönüllü polis ekipleri, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle Bağcılar Meydan'daki Türk Kızılay'ını ziyaret etti. Farkındalık oluşturmak, vatandaş ile polislik ilişkileri geliştirmek ve kanserde erken teşhisin önemin dikkat çekmek için Kızılay çadırını ziyaret eden gönüllü polisler, ziyaret sırasında farkındalık oluşturmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu.

(Sadık Kahraman/ İHA)