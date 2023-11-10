İstanbul polisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Büyük Önder Atatürk'ü andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında İstanbul'daki polis ekiplerince, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen anma programına Özel Harekat, Trafik Denetleme, Önleyici Hizmetler ve Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma, Atlı Polis, Köpek Eğitim ve Polis Arama Kurtarma büro amirlikleri personeli katıldı.

Beylerbeyi polis kontrol noktasında toplanan ekipler, yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası girişine geldi.

Köprünün girişinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ekipler, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygı duruşunda bulundu.